В Бресте пьяный мужчина поплыл за удочкой и утонул

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 15 июня примерно в 4:50 57-летний житель Бреста совместно со своими знакомыми на берегу водоема в областном центре ловил рыбу. В какой-то момент мужчина выронил удочку в воду. Рыбак поплыл за ней и стал тонуть на глазах очевидцев.





Товарищи спасти мужчину не успели.

Следователи по данному факту проводят проверку. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.