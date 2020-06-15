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В Бресте пьяный мужчина поплыл за удочкой и утонул
15.06.2020 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным следствия, 15 июня примерно в 4:50 57-летний житель Бреста совместно со своими знакомыми на берегу водоема в областном центре ловил рыбу. В какой-то момент мужчина выронил удочку в воду. Рыбак поплыл за ней и стал тонуть на глазах очевидцев.
Товарищи спасти мужчину не успели.
Следователи по данному факту проводят проверку. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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По данным следствия, 15 июня примерно в 4:50 57-летний житель Бреста совместно со своими знакомыми на берегу водоема в областном центре ловил рыбу. В какой-то момент...
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