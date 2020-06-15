В Бресте рыбак поплыл за удочкой и утонул

Источник материала: Tut.by

В Бресте утонул 57-летний житель города, сообщает Следственный комитет .



Фото: Следственный комитет

15 июня около 4.50 мужчина ловил рыбу с друзьями на берегу Гребного канала. Во время рыбалки у него в воду упала удочка. Рыбак поплыл за ней и стал тонуть. Товарищи бросились к нему на помощь, но спасти не успели.

Проверку по факту гибели мужчины проводят следователи. По предварительной информации, мужчина был пьян.