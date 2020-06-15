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В Бресте рыбак поплыл за удочкой и утонул

15.06.2020 12:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте утонул 57-летний житель города, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

15 июня около 4.50 мужчина ловил рыбу с друзьями на берегу Гребного канала. Во время рыбалки у него в воду упала удочка. Рыбак поплыл за ней и стал тонуть. Товарищи бросились к нему на помощь, но спасти не успели.

Проверку по факту гибели мужчины проводят следователи. По предварительной информации, мужчина был пьян.

 
Теги: Брест
 
 
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Товарищи бросились к нему на помощь, но спасти не успели.
 
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