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В Лидском районе легковушка вылетела на обочину и опрокинулась. Пассажир авто получила серьезные травмы
15.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ДТП произошло сегодня рано утром на 2-ом километре автодороги «Заполье-Дайнова».
Сообщение об опрокидывании автомобиля «Ниссан» поступило в ГАИ в 6.20 утра. По предварительной
Молодые люди отправились за город кататься. Около 4.40 утра на 2-ом километре автодороги «Заполье-Дайнова», парень не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.
На момент ДТП на заднем сидении находилась 17-летняя девушка. Ее с политравмой и повреждениями позвоночника госпитализировали в реанимационное отделение Лидской больницы. Девушка не была пристегнута ремнем безопасности.
По факту ДТП назначена
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В Лидском районе легковушка вылетела на обочину и опрокинулась. Пассажир авто получила серьезные травмы
ДТП произошло сегодня рано утром на 2-ом километре автодороги «Заполье-Дайнова». Сообщение об опрокидывании автомобиля «Ниссан» поступило в ГАИ в 6.20 утра. По...
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