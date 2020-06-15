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В Лидском районе легковушка вылетела на обочину и опрокинулась. Пассажир авто получила серьезные травмы

15.06.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лидском районе легковушка вылетела на обочину и опрокинулась. Пассажир авто получила серьезные травмы

ДТП произошло сегодня рано утром на 2-ом километре автодороги «Заполье-Дайнова».

Сообщение об опрокидывании автомобиля «Ниссан» поступило в ГАИ в 6.20 утра. По предварительной информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в 3 часа ночи 17-летний молодой человек взял ключи от автомобиля родителей и поехал за своим знакомым, по пути забрав еще и подругу.

Молодые люди отправились за город кататься. Около 4.40 утра на 2-ом километре автодороги «Заполье-Дайнова», парень не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.

В Лидском районе легковушка вылетела на обочину и опрокинулась. Пассажир авто получила серьезные травмы

На момент ДТП на заднем сидении находилась 17-летняя девушка. Ее с политравмой и повреждениями позвоночника госпитализировали в реанимационное отделение Лидской больницы. Девушка не была пристегнута ремнем безопасности.

По факту ДТП назначена проверка.

https://grodnonews.by/

 
 
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ДТП произошло сегодня рано утром на 2-ом километре автодороги «Заполье-Дайнова». Сообщение об опрокидывании автомобиля «Ниссан» поступило в ГАИ в 6.20 утра. По...
 
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