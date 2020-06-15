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На берегу Западной Двины в Новополоцке нашли тело убитой 16-летней девочки

15.06.2020 14:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тело 16-летней девушки нашли в Новополоцке на берегу Западной Двины, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 11 июня воспитатель одного из учреждений образования Новополоцка сообщила милиции, что из общежития ушла 16-летняя девушка, ее не могут найти.

Вечером 12 июня на берегу Западной Двины в черте города милиция нашла ее тело.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК за убийство.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК за убийство.
 
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