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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв газа в Минске: трое пострадавших в реанимации Состояние троих пострадавших после взрыва в квартире жилого дома по улице Кольцова медики оценивают как стабильно тяжелое. С ожогами пациенты были...

Состояние троих пострадавших после взрыва в квартире жилого дома по улице Кольцова медики оценивают как стабильно тяжелое. С ожогами пациенты были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи вчера вечером. Трое мужчин сейчас находятся в реанимации под наблюдением врачей.Взрыв и пожар в квартире в одном из жилых домов в Зеленом Луге произошел вчера вечером. Источником взрыва мог стать самогонный аппарат. Городские службы занимаются восстановлением поврежденного здания: сегодня до конца дня в подъезде вместо разбитых окон вставят новые, заменят выпавшие или треснувшие в нескольких квартирах. Приведут в порядок и входную дверь в подъезд.