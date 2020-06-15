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Взрыв газа в Минске: трое пострадавших в реанимации

15.06.2020 15:50 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Состояние троих пострадавших после взрыва в квартире жилого дома по улице Кольцова медики оценивают как стабильно тяжелое. С ожогами пациенты были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи вчера вечером. Трое мужчин сейчас находятся в реанимации под наблюдением врачей.

Взрыв и пожар в квартире в одном из жилых домов в Зеленом Луге произошел вчера вечером. Источником взрыва мог стать  самогонный аппарат. Городские службы занимаются восстановлением поврежденного здания: сегодня до конца дня в подъезде вместо разбитых окон вставят новые, заменят выпавшие или треснувшие в нескольких квартирах. Приведут в порядок и входную дверь в подъезд.

 
 
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Состояние троих пострадавших после взрыва в квартире жилого дома по улице Кольцова медики оценивают как стабильно тяжелое. С ожогами пациенты были...
 
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