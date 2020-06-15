В Каменецком районе мужчина прикурил возле открытой канализации - и попал в больницу

Источник материала: Tut.by

В Каменецком районе мужчина получил ожоги, закурив у открытого канализационного люка, сообщает СК.



Фото: Следственный комитет

Днем 12 июня в Каменецком районе строители ремонтировали водопровод. Перед работой 59-летний пьяный мастер присел возле открытого канализационного люка и прикурил сигарету. Произошло воспламенение паров газа, которые выходили из канализации.

Пострадавшего забрали в больницу. У него ожоги.