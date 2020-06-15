|
В Каменецком районе мужчина прикурил возле открытой канализации - и попал в больницу
Источник материала: Tut.by
В Каменецком районе мужчина получил ожоги, закурив у открытого канализационного люка,
Днем 12 июня в Каменецком районе строители ремонтировали водопровод. Перед работой 59-летний пьяный мастер присел возле открытого канализационного люка и прикурил сигарету. Произошло воспламенение паров газа, которые выходили из канализации.
Пострадавшего забрали в больницу. У него ожоги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи проводят проверку.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)