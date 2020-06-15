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В Каменецком районе мужчина прикурил возле открытой канализации - и попал в больницу

15.06.2020 15:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Каменецком районе мужчина получил ожоги, закурив у открытого канализационного люка, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

Днем 12 июня в Каменецком районе строители ремонтировали водопровод. Перед работой 59-летний пьяный мастер присел возле открытого канализационного люка и прикурил сигарету. Произошло воспламенение паров газа, которые выходили из канализации.

Пострадавшего забрали в больницу. У него ожоги.

 
 
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