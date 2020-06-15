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В Пинском районе легковушка врезалась в машину дорожников
15.06.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летний водитель «Лады» на участке проведения дорожных работ при возникновении препятствия не принял мер к снижению скорости и заехал под грузовик дорожников. В результате происшествия 30-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении «Лады», получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
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