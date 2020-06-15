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В Пинском районе легковушка врезалась в машину дорожников

15.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе легковушка врезалась в машину дорожников
Вчера в 10.50 на автодороге М-10 граница РФ – Гомель – Кобрин автомобиль «Лада Веста» совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летний водитель «Лады» на участке проведения дорожных работ при возникновении препятствия не принял мер к снижению скорости и заехал под грузовик дорожников. В результате происшествия 30-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении «Лады», получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.


В Пинском районе легковушка врезалась в машину дорожников

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