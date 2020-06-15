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В Минске утонул мужчина
Источник материала: БTПоследствия сезонной беспечности. В Минске на улице Берута в водоеме, не предусмотренном для купания, утонул мужчина. Трагедия произошла сегодня днем. Очевидцы сообщили в 101, что в воде тонет человек. Спасатели после прибытия на место при помощи водолазов нашли мужчину на 2-метровой глубине в 12 метрах от берега. Специалисты провели реанимационные мероприятия, однако вернуть пострадавшего к жизни не удалось. Установлено, что погибший перед тем, как зайти в воду, употреблял спиртное.
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Последствия сезонной беспечности. В Минске на улице Берута в водоеме, не предусмотренном для купания, утонул мужчина. Трагедия произошла сегодня днем. Очевидцы...
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