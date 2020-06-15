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В Минске утонул мужчина

15.06.2020 18:52 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Последствия сезонной беспечности. В Минске на улице Берута в водоеме, не предусмотренном для купания, утонул мужчина. Трагедия произошла сегодня днем. Очевидцы сообщили в 101, что в воде тонет человек. Спасатели после прибытия на место при помощи водолазов нашли мужчину на 2-метровой глубине в 12 метрах от берега. Специалисты провели реанимационные мероприятия, однако вернуть пострадавшего к жизни не удалось. Установлено, что погибший  перед тем, как зайти в воду, употреблял спиртное.

 
Теги: Минск
 
 
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Последствия сезонной беспечности. В Минске на улице Берута в водоеме, не предусмотренном для купания, утонул мужчина. Трагедия произошла сегодня днем. Очевидцы...
 
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