В Москве мужчина устроил стрельбу: ранены двое полицейских

Источник материала: Tut.by

15 июня неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ТАСС .

Стрельбу устроил прохожий, когда инспекторы остановили такси для проверки. Предположительно, он использовал травматическое оружие. Водителя «Яндекс.Такси» опрашивают как свидетеля, он не имеет отношения к стрельбе, как сообщалось ранее.

Как рассказал источник, неизвестный выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому — в ногу. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Один из сотрудников, несмотря на ранение, смог воспользоваться табельным оружием, ранить нападавшего и задержать. По информации источника, стрелок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». На место происшествия выехал руководитель глава московского СК Андрей Стрижов. На месте находятся медики, сотрудники полиции и Росгвардии. Движение транспорта в этом районе перекрыто.