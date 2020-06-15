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Взрыв в минской квартире: хронология событий

15.06.2020 21:54 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Последствия взрыва в доме на улице Кольцова в Минске практически устранены. С самого утра на месте работали коммунальные службы. Проверялись системы жизнеобеспечения. Также уточняется ущерб, нанесенный соседним помещениям. Как сообщили в Минздраве, трое пострадавших мужчин находятся в реанимации - у них ожоги до 15% кожного покрова. Напомним, в воскресенье примерно в полдевятого вечера на столичной улице Кольцова, 23 прозвучал мощный хлопок. После этого в помещении на первом этаже начался пожар. Еще до приезда спецслужб на месте ЧП оказалась наша съемочная группа. Юрий Шевчук продолжит. 

Сейчас на месте происшествия об инциденте напоминают закопченные стены дома и разбитые окна. А эти кадры сделаны внутри квартиры, где произошел взрыв. Апартаменты полностью выгорели. Из-за пожара стены настолько нагрелись, что были горячими до 4 часов утра. 

По информации очевидцев, звук от взрыва был слышен даже на соседних улицах. О его силе можно судить по внешним факторам. Рама стеклопакета отлетела на два десятка метров. Волной выбило стекла на нескольких этажах и в соседних квартирах, и в самом подъезде.

Взрыв прогремел в воскресенье около половины девятого вечера. Уже через несколько минут на месте ЧП были первые пожарные расчеты. Три рукава подали на тушение огня, другое подразделение спасателей приступило к эвакуации жителей верхних этажей. С помощью кислородных масок на улицу вывели 8 человек, среди них одна пенсионерка, которую госпитализировали, однако после обследования ее отпустили домой. В это же время трое мужчин, которые находились в момент инцидента в квартире, как заявлено в сообщении спецслужб, выбрались из помещения самостоятельно. 

Как рассказали сами погорельцы, стиральная машина была установлена рядом с газовой плитой. Что произошло в тот вечер, непонятно. Место ЧП осмотрели и сотрудники Мингаза. По словам специалистов, повреждений оборудования не найдено. Поэтому в причинах взрыва должны разобраться эксперты.

Андрей Бертош, замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси: "Жилая комната полностью пострадала от огня. Вплоть до отвалившейся штукатурки. Кухня в меньшей степени пострадала. Также закопчены стены подъезда, выбиты полностью стекла, выбиты стекла в квартирах вплоть до 4 этажа. Ситуация неоднозначная, не исключается как и газ, так и воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей. К квартире что-то могло находиться, потом вспыхнуть и гореть, потому что действительно выгорела вся комната в квартире".

Состояние пострадавших стабильно тяжелое


Трое пострадавших мужчин находятся в реанимации больницы скорой помощи. У всех ожоги площадью до 15% кожного покрова. У одного из них черепно-мозговая травма легкой степени, у другого - перелом локтевой кости. Известно, что пострадавшие - возрастом от 40 до 45 лет.

Лариса Золотухина, завотделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Состояние троих мужчин оценивается как стабильно тяжелое, пока они находятся в отделении реанимации, проводятся интенсивная терапия, диагностические манипуляции, комплексное лечение. Все для этого в больнице есть".

Последствия взрыва будут устранены в ближайшее время 


По предварительной информации МЧС, целостность конструкций жилого дома не нарушена. Отселение жильцов не проводилось. Городские службы занимаются восстановлением поврежденного здания - сегодня до конца дня в подъезде взамен разбитых окон вставят новые, заменят выпавшие или треснувшие в нескольких квартирах. 

Павел Бобровский, директор ЖЭУ № 3 Советского района г. Минска: "Завершаются работы по остеклению окон общего пользования и в квартирах жителей. Двери, которые были выбиты взрывом, отремонтированы. Электроснабжение остановлено. Сейчас - остаточные работы по освещению мест общего пользования, до конца дня все будет восстановлено". 

К газоснабжению к этому моменту дом также полностью подключен. 

По предварительным данным, источником вспышки мог послужить самогонный аппарат. Так ли это - сейчас выясняют специалисты. Не исключено, что в ближайшее время появятся и другие версии произошедшего. 

 
Теги: Минск
 
 
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Последствия взрыва в доме на улице Кольцова в Минске практически устранены. С самого утра на месте работали коммунальные службы. Проверялись системы...
 
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