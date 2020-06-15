На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

Источник материала: Виртуальный Брест

Горит что-то сильно, по информации из соцсетей - сразу два пожара, на ул. Фортечной.





Обстановка уточняется.

На Фортечной горит какой-то склад.

К месту пожара выдвинулись несколько пожарных расчётов и даже коленчатый подъёмник.



































