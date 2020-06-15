ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

15.06.2020 22:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Горит что-то сильно, по информации из соцсетей - сразу два пожара, на ул. Фортечной.

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

Обстановка уточняется.

На Фортечной горит какой-то склад.

К месту пожара выдвинулись несколько пожарных расчётов и даже коленчатый подъёмник.

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад
На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад

На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Горит что-то сильно, по информации из соцсетей - сразу два пожара, на ул. Фортечной. Обстановка уточняется. На Фортечной горит какой-то склад. К месту пожара...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Взрыв в минской квартире: хронология событий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика