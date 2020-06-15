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На ул. Фортечной в Бресте сильный пожар, предварительно - горит какой-то склад
15.06.2020 22:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Горит что-то сильно, по информации из соцсетей - сразу два пожара, на ул. Фортечной.
Обстановка уточняется.
На Фортечной горит какой-то склад.
К месту пожара выдвинулись несколько пожарных расчётов и даже коленчатый подъёмник.
Если вы располагаете интересной информацией
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