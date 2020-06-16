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В Дрогичинском районе наблюдали шаровую молнию
16.06.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Местные жители, рассказавшие об инциденте, отметили, что грозы и дождя в этот момент в их населенном пункте не было. Правда, сильно пригревало солнце, и ощущалось сильное воспарение. Шаровая молния исчезла так же неожиданно, как и появилась. К счастью, никто не пострадал.
Директор филиала «Брестоблгидромет» Сергей Вавринюк пояснил, что природа молнии, особенно шаровой, человеком мало изучена. В любом случае, она представляет серьезную опасность.
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