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В Дрогичинском районе наблюдали шаровую молнию

16.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Дрогичинском районе наблюдали шаровую молнию
В Брестской области в последнее время ни один день не обходится без ливней и гроз. В агрогородке Брашевичи Дрогичинского района в субботу, 13 июня, около полудня в один из дворов вкатилась… шаровая молния. Хозяин в это время косил траву, когда вдруг увидел небольшой огненный шар.

Местные жители, рассказавшие об инциденте, отметили, что грозы и дождя в этот момент в их населенном пункте не было. Правда, сильно пригревало солнце, и ощущалось сильное воспарение. Шаровая молния исчезла так же неожиданно, как и появилась. К счастью, никто не пострадал.

Директор филиала «Брестоблгидромет» Сергей Вавринюк пояснил, что природа молнии, особенно шаровой, человеком мало изучена. В любом случае, она представляет серьезную опасность.

Александр Курец, «СБ»
Фото жителей агрогородка Брашевичи

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