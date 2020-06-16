В Бресте спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

Источник материала: Виртуальный Брест

15.06.2020 года в 22-05 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании здания в г. Бресте в пер. Фортечном.





По прибытии к месту вызова подразделений МЧС обнаружено загорание внутри здания с выходом в чердачное помещение.





Кирпичное одноэтажное здание не эксплуатируется, принадлежит ООО.





Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС . Огнем повреждены перекрытие, стропильная система, кровля и внутренняя отделка. Пострадавших нет.





Причина пожара устанавливается. Большое количество фото и видео от очевидцев с пожара - по ссылке .