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В Бресте спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании
16.06.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
15.06.2020 года в 22-05 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании здания в г. Бресте в пер. Фортечном.
По прибытии к месту вызова подразделений
Кирпичное одноэтажное здание не эксплуатируется, принадлежит ООО.
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Причина пожара устанавливается. Большое количество
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15.06.2020 года в 22-05 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании здания в г. Бресте в пер. Фортечном. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС...
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