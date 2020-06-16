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В Бресте спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

16.06.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

15.06.2020 года в 22-05 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании здания в г. Бресте в пер. Фортечном.

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС обнаружено загорание внутри здания с выходом в чердачное помещение.

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

Кирпичное одноэтажное здание не эксплуатируется, принадлежит ООО.

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Огнем повреждены перекрытие, стропильная система, кровля и внутренняя отделка. Пострадавших нет.

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании

Причина пожара устанавливается. Большое количество фото и видео от очевидцев с пожара - по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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  15.06.2020 года в 22-05 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании здания в г. Бресте в пер. Фортечном. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС...
 
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