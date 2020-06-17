ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В пункте пропуска «Брузги» у водителя фуры нашли марихуану

17.06.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Брузги» у водителя фуры нашли марихуану

Очередной факт незаконного перемещения через границу наркотических средств выявили белорусские таможенники в пункте пропуска «Брузги», пишет sb.by.
 
Преступление совершил 27-летний житель Гродненской области, который пытался пересечь белорусско-польскую границу в качестве водителя грузового транспортного средства. При прохождении таможенного контроля в кармане шорт мужчины было обнаружено вещество растительного происхождения зеленого и коричневого цвета с семенами, упакованное в полиэтилен. 
 
В пункте пропуска «Брузги» у водителя фуры нашли марихуану
 
Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области установили, что обнаруженным таможенниками веществом является марихуана. Вес наркотика составил более 1 грамма», — уточнила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

В отношении 27-летнего белоруса возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения наркотиков через границу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, где действиям водителя дадут правовую оценку. 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной факт незаконного перемещения через границу наркотических средств выявили белорусские таможенники в пункте пропуска «Брузги», пишет sb.by.   Преступление...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Полоцком районе навоз и сточные воды с сельхозпредприятия попали в мелиоративный канал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика