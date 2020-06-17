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В пункте пропуска «Брузги» у водителя фуры нашли марихуану
17.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Очередной факт незаконного перемещения через границу наркотических средств выявили белорусские таможенники в пункте пропуска «Брузги», пишет
Преступление совершил 27-летний житель Гродненской области, который пытался пересечь белорусско-польскую границу в качестве водителя грузового транспортного средства. При прохождении таможенного контроля в кармане шорт мужчины было обнаружено
Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области установили, что обнаруженным таможенниками веществом является марихуана. Вес наркотика составил более 1 грамма», — уточнила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.
В отношении 27-летнего белоруса возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения наркотиков через границу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, где действиям водителя дадут правовую оценку.
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Очередной факт незаконного перемещения через границу наркотических средств выявили белорусские таможенники в пункте пропуска «Брузги», пишет sb.by. Преступление...
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