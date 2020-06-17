В пункте пропуска «Брузги» у водителя фуры нашли марихуану

Источник материала: Вороновская газета

Преступление совершил 27-летний житель Гродненской области, который пытался пересечь белорусско-польскую границу в качестве водителя грузового транспортного средства. При прохождении таможенного контроля в кармане шорт мужчины было обнаруженорастительного происхождения зеленого и коричневого цвета с семенами, упакованное в полиэтилен.

Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области установили, что обнаруженным таможенниками веществом является марихуана. Вес наркотика составил более 1 грамма», — уточнила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

В отношении 27-летнего белоруса возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения наркотиков через границу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, где действиям водителя дадут правовую оценку.