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Двое мужчин утонули на водоемах в Брестской области. Оба перед этим пили с компанией на берегу

17.06.2020 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое мужчин утонули на водоемах в Брестской области, сообщает СК.


Фото: СК

Вечером 15 июня в пожарно-техническом водоеме в агрогородке Маревиль Березовского района во время купания утонул 47-летний житель Брестского района.

А вечером 16 июня неподалеку от деревни Крытышин Ивановского района 36-летний мужчина нырнул с деревянного мостика в реку — и утонул. Предположительно, он ударился головой о дно водоема.

В обоих случаях до купания мужчины вместе со знакомыми, на глазах которых утонули, употребляли спиртное.

 
 
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В обоих случаях до купания мужчины вместе со знакомыми, на глазах которых утонули, употребляли спиртное.
 
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