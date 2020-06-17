Двое мужчин утонули на водоемах в Брестской области. Оба перед этим пили с компанией на берегу

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин утонули на водоемах в Брестской области, сообщает СК.



Фото: СК

Вечером 15 июня в пожарно-техническом водоеме в агрогородке Маревиль Березовского района во время купания утонул 47-летний житель Брестского района.

А вечером 16 июня неподалеку от деревни Крытышин Ивановского района 36-летний мужчина нырнул с деревянного мостика в реку — и утонул. Предположительно, он ударился головой о дно водоема.

В обоих случаях до купания мужчины вместе со знакомыми, на глазах которых утонули, употребляли спиртное.