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Двое мужчин утонули на водоемах в Брестской области. Оба перед этим пили с компанией на берегу
Источник материала: Tut.by
Двое мужчин утонули на водоемах в Брестской области,
Вечером 15 июня в пожарно-техническом водоеме в агрогородке Маревиль Березовского района во время купания утонул 47-летний житель Брестского района.
А вечером 16 июня неподалеку от деревни Крытышин Ивановского района 36-летний мужчина нырнул с деревянного мостика в реку — и утонул. Предположительно, он ударился головой о дно водоема.
В обоих случаях до купания мужчины вместе со знакомыми, на глазах которых утонули, употребляли спиртное.
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В обоих случаях до купания мужчины вместе со знакомыми, на глазах которых утонули, употребляли спиртное.
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