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Председатель Бобруйского райсовета депутатов выпала из окна. Женщина в тяжелом состоянии

17.06.2020 14:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные председатель Бобруйского районного Совета депутатов Людмила Кричко была госпитализирована в тяжелом состоянии после того как выпала из окна своей квартиры на четвертом этаже, сообщили TUT.BY источники.

Людмила Кричко. Фото: «Трыбуна працы»

Состояние женщины, как утверждает источник, очень тяжелое: она с многочисленными травмами и переломами находится в искусственной коме.

Начальник отдела организационно-кадровой работы Бобруйского райисполкома Ольга Худакова подтвердила, что с понедельника Людмила Кричко на больничном.

Сестра Людмилы Васильевны отказалась от комментариев.

TUT.BY связался c заместителем Кричко — Александром Атроховым, который является не только депутатом Бобруйского райсовета, но и возглавляет ОАО «Невский-Агро». Александр Александрович сообщил, что вчера сложил с себя полномочия заместителя главы Бобруйского райсовета депутатов, так как из-за госпитализации Людмилы Васильевны фактически был поставлен перед необходимостью возглавить районный Совет депутатов.

— Я остался депутатом, но попросил, чтобы вместо меня [на должность и.о. председателя райсовета депутатов] назначили кого-то помоложе. У меня в хозяйстве сейчас горячая пора, идет заготовка кормов — а тут постоянно нужно решать депутатские вопросы. Моя просьба была удовлетворена.

Подробностей того, что произошло с Людмилой Кричко, ее заместитель не озвучивает.

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Состояние женщины, как утверждает источник, очень тяжелое: она с многочисленными травмами и переломами находится в искусственной коме.
 
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