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Нашли только велосипед. В Рогачеве уже несколько дней ищут уехавшего на дачу мужчину
Источник материала: Tut.by
В Рогачеве уехал на дачу и пропал 69-летний Владимир Лопухов. Мужчину ищут уже несколько дней.
11 июня Владимир на велосипеде выехал на дачу в деревне Близнецы. Но до дачи не доехал. Его велосипед нашли в гаражах, которые находятся по пути.
Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавого телосложения, волос седой, глаза серо-голубые.
Был одет в серую майку, серую жилетку и черные брюки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Лопухова, сообщите, пожалуйста, по телефонам +375 29 232 11 11 или 102.
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11 июня Владимир на велосипеде выехал на дачу в деревне Близнецы. Но так до нее и не доехал.
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