Нашли только велосипед. В Рогачеве уже несколько дней ищут уехавшего на дачу мужчину

Источник материала: Tut.by

В Рогачеве уехал на дачу и пропал 69-летний Владимир Лопухов. Мужчину ищут уже несколько дней.



Фото: Поисково-спасательный отряд «Симуран»

11 июня Владимир на велосипеде выехал на дачу в деревне Близнецы. Но до дачи не доехал. Его велосипед нашли в гаражах, которые находятся по пути.

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавого телосложения, волос седой, глаза серо-голубые.

Был одет в серую майку, серую жилетку и черные брюки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Лопухова, сообщите, пожалуйста, по телефонам +375 29 232 11 11 или 102.