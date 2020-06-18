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Нашли только велосипед. В Рогачеве уже несколько дней ищут уехавшего на дачу мужчину

18.06.2020 09:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве уехал на дачу и пропал 69-летний Владимир Лопухов. Мужчину ищут уже несколько дней.


Фото: Поисково-спасательный отряд «Симуран»

11 июня Владимир на велосипеде выехал на дачу в деревне Близнецы. Но до дачи не доехал. Его велосипед нашли в гаражах, которые находятся по пути.

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавого телосложения, волос седой, глаза серо-голубые.

Был одет в серую майку, серую жилетку и черные брюки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Лопухова, сообщите, пожалуйста, по телефонам +375 29 232 11 11 или 102.

 
 
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11 июня Владимир на велосипеде выехал на дачу в деревне Близнецы. Но так до нее и не доехал.
 
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