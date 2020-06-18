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Двое жителей Пинского района подозреваются в хищении собаки

18.06.2020 10:24 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 16 июня текущего года 25-летний и 49-летний мужчины, находясь у одного из домов в д.Осница Пинского района, открыто похитили собаку породы хаски у 18-летней девушки, вырвав из рук поводок и погрузив ее в автомобиль.

Двое жителей Пинского района подозреваются в хищении собаки

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 (грабеж, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса. Подозреваемые задержаны, ранее они оба привлекались к уголовной ответственности.

Собака изъята правоохранителями и возвращена владелице.

 
 
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  Вечером 16 июня текущего года 25-летний и 49-летний мужчины, находясь у одного из домов в д.Осница Пинского района, открыто похитили собаку породы хаски у 18-летней...
 
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