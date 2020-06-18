В Пинском районе грабители украли из рук девушки хаски и посадили на цепь

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Вечером 16 июня 25-летний и 49-летний мужчины, находясь у одного из домов в д. Осница, открыто похитили собаку породы хаски у 18-летней девушки. Злоумышленники просто вырвали поводок из рук хозяйки и погрузили собаку в автомобиль.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 (грабеж, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса. Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Собака изъята правоохранителями и возвращена владелице, а подозреваемые задержаны. Известно, что ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности.