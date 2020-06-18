ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинском районе грабители украли из рук девушки хаски и посадили на цепь

18.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинском районе грабители украли из рук девушки хаски и посадили на цепь
Подробности инцидента сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Вечером 16 июня 25-летний и 49-летний мужчины, находясь у одного из домов в д. Осница, открыто похитили собаку породы хаски у 18-летней девушки. Злоумышленники просто вырвали поводок из рук хозяйки и погрузили собаку в автомобиль.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 (грабеж, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса. Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Собака изъята правоохранителями и возвращена владелице, а подозреваемые задержаны. Известно, что ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Сегодня в «Телеприёмной» на телеканале «Брест» специалисты обсудят тему трудоустройства и ответят на вопросы зрителей
В Брестской области за 5 месяцев тысяча водителей привлечены к ответственности за пьяную езду »
Новости дня
Новости ЧП
 
Двое жителей Пинского района подозреваются в хищении собаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика