В Могилеве 8-летняя девочка выпила растворитель, пока родители помогали укушенной собакой сестре

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 17 июня 8-летняя девочка выпила растворитель — он хранился на кухне в бутылке из-под воды, сообщает СК. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.



Фото: Следственный комитет

Родители девочки были в это время дома. Но были заняты: сестру девочки укусила собака, и все взрослые оказывали ей помощь.

Так что второй ребенок остался без присмотра. Сейчас с девочками все хорошо.