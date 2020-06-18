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В Могилеве 8-летняя девочка выпила растворитель, пока родители помогали укушенной собакой сестре
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 17 июня 8-летняя девочка выпила растворитель — он хранился на кухне в бутылке из-под воды,
Родители девочки были в это время дома. Но были заняты: сестру девочки укусила собака, и все взрослые оказывали ей помощь.
Так что второй ребенок остался без присмотра. Сейчас с девочками все хорошо.
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Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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