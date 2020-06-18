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Во время ремонта фасада на фабрике «Надэкс» в Мозыре погиб рабочий
Источник материала: Tut.by
В Мозыре погиб 37-летний строитель,
Трагедия произошла 10 июня. Строительная бригада выполняла на фабрике «Надэкс» работы по утеплению фасада. Каменщик переходил по незакрепленному и не огражденному перилами мостику между строительными лесами и упал.
Мужчина погиб на месте.
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Каменщик переходил по незакрепленному и не огражденному перилами мостику между строительными лесами и упал.
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