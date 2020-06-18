В Червенском районе годовалая малышка упала в бочку с дождевой водой. За ее жизнь борются врачи

Источник материала: Tut.by

Несчастный случай произошел днем 17 июня в Червенском районе, сообщает СК.



Фото: СК

Мама с годовалым ребенком были во дворе частного дома у родственников. Женщина на несколько минут отвлеклась на разговор по мобильному и упустила дочь из виду. В это время девочка упала головой вниз в бочку с дождевой водой.

После реанимационных мероприятий ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас за ее жизнь борются врачи.