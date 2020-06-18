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В Червенском районе годовалая малышка упала в бочку с дождевой водой. За ее жизнь борются врачи

18.06.2020 14:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несчастный случай произошел днем 17 июня в Червенском районе, сообщает СК.


Фото: СК

Мама с годовалым ребенком были во дворе частного дома у родственников. Женщина на несколько минут отвлеклась на разговор по мобильному и упустила дочь из виду. В это время девочка упала головой вниз в бочку с дождевой водой.

После реанимационных мероприятий ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас за ее жизнь борются врачи.

 
 
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