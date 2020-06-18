|
В Червенском районе годовалая малышка упала в бочку с дождевой водой. За ее жизнь борются врачи
Источник материала: Tut.by
Несчастный случай произошел днем 17 июня в Червенском районе,
Мама с годовалым ребенком были во дворе частного дома у родственников. Женщина на несколько минут отвлеклась на разговор по мобильному и упустила дочь из виду. В это время девочка упала головой вниз в бочку с дождевой водой.
После реанимационных мероприятий ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел днем 17 июня в Червенском районе.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)