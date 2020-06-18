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На Немиге автомобиль "Мазда" врезался в ограждение

18.06.2020 16:06 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Госавтоинспекция проводит проверку дорожно-транспортного происшествия на Немиге - автомобиль "Мазда" въехал в ограждение. Известно, что водитель "Лады" двигался во второй полосе в направлении улицы Городской Вал, во время перестроения в первую не уступил дорогу "Мазде". От удара последняя врезалась в металлический забор. Пострадавших нет.
 
 
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Госавтоинспекция проводит проверку дорожно-транспортного происшествия на Немиге - автомобиль "Мазда" въехал в ограждение. Известно, что водитель "Лады" двигался во...
 
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