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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Немиге автомобиль "Мазда" врезался в ограждение Госавтоинспекция проводит проверку дорожно-транспортного происшествия на Немиге - автомобиль "Мазда" въехал в ограждение. Известно, что водитель "Лады" двигался во...

Госавтоинспекция проводит проверку дорожно-транспортного происшествия на Немиге - автомобиль "Мазда" въехал в ограждение. Известно, что водитель "Лады" двигался во второй полосе в направлении улицы Городской Вал, во время перестроения в первую не уступил дорогу "Мазде". От удара последняя врезалась в металлический забор. Пострадавших нет.