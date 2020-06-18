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Школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова

18.06.2020 16:06 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Обстоятельства еще одной аварии выясняют в столице. 12-летний школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова. Он пересекал зебру на красный свет. Пострадавшего с ударами доставили в больницу. Сотрудники ГАИ в очередной раз советуют родителям заранее позаботиться о безопасности своих детей и напомнить им правила дорожного движения, прежде, чем позволить стать на электросамокат.
 
 
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Обстоятельства еще одной аварии выясняют в столице. 12-летний школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова. Он...
 
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