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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова Обстоятельства еще одной аварии выясняют в столице. 12-летний школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова. Он...

Обстоятельства еще одной аварии выясняют в столице. 12-летний школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова. Он пересекал зебру на красный свет. Пострадавшего с ударами доставили в больницу. Сотрудники ГАИ в очередной раз советуют родителям заранее позаботиться о безопасности своих детей и напомнить им правила дорожного движения, прежде, чем позволить стать на электросамокат.