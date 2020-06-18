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Школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова
Источник материала: БTОбстоятельства еще одной аварии выясняют в столице. 12-летний школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова. Он пересекал зебру на красный свет. Пострадавшего с ударами доставили в больницу. Сотрудники ГАИ в очередной раз советуют родителям заранее позаботиться о безопасности своих детей и напомнить им правила дорожного движения, прежде, чем позволить стать на электросамокат.
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Обстоятельства еще одной аварии выясняют в столице. 12-летний школьник на электросамокате попал под колеса авто на пешеходном переходе по улице Кижеватова. Он...
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