Более 25 сотрудников Брестского РОВД прямо сейчас ищут пропавшего жителя д. Дубрава

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским РОВД устанавливается местонахождение Гальчука Валерия Васильевича, 1952 г.р., жителя д. Дубрава Брестского района.





5 июня около 07.50 ушел из дома в неизвестном направлении.

До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Если Вам известно местонахождение Гальчука Валерия Васильевича, просьба сообщить в Брестский РОВД по телефонам 8 (029) 220-34-91, 8(029) 728-04-78; 8 (0162) 20-56-17; 102.

Более 25 сотрудников Брестского РОВД проводят поисковые мероприятия в районе деревни Дубрава.