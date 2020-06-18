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Более 25 сотрудников Брестского РОВД прямо сейчас ищут пропавшего жителя д. Дубрава

18.06.2020 18:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским РОВД устанавливается местонахождение Гальчука Валерия Васильевича, 1952 г.р., жителя д. Дубрава Брестского района.

Более 25 сотрудников Брестского РОВД прямо сейчас ищут пропавшего жителя д. Дубрава

5 июня около 07.50 ушел из дома в неизвестном направлении.

До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Если Вам известно местонахождение Гальчука Валерия Васильевича, просьба сообщить в Брестский РОВД по телефонам 8 (029) 220-34-91, 8(029) 728-04-78; 8 (0162) 20-56-17; 102.

Более 25 сотрудников Брестского РОВД прямо сейчас ищут пропавшего жителя д. Дубрава

Более 25 сотрудников Брестского РОВД проводят поисковые мероприятия в районе деревни Дубрава.

 
 
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  Брестским РОВД устанавливается местонахождение Гальчука Валерия Васильевича, 1952 г.р., жителя д. Дубрава Брестского района. 5 июня около 07.50 ушел из дома в...
 
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