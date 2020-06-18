В Пинском районе 76-летняя женщина заблудилась в лесу и провела там ночь

Источник материала: Tut.by

В Пинском района спасатели и милиция нашли 76-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу, сообщает МЧС .



Фото: МЧС

Пенсионерка пропала вечером 17 июня, когда шла через лес на остановку в деревне Березовичи, Пинского района.

В поисках участвовали 30 человек: спасатели, милиционеры со служебной собаки и сын пропавшей женщины. По мобильному телефону пенсионерка связалась с поисковиками, но объяснить, где находится, из-за плохого самочувствия не могла.

— Пенсионерка рассказала, что страдает сахарным диабетом, замерзает и плохо себя чувствует. Из ориентиров лишь сообщила, что находится в лесу возле двух поваленных деревьев. Она слышала сигналы громкоговорящего устройства нашей техники, однако пояснила, что у нее нет сил откликнуться. На фоне ухудшения самочувствия женщина сообщала недостоверную информацию, в том числе и о том, что едет в автобусе, в то время как сама находилась в лесу. Все это сбивало поиски, однако они не прекращались, — рассказали в МЧС.

По сотовым вышкам удалось сузить сектор поисков и утром 18 июня ее нашли на автобусной остановке в деревне Молотковичи.

На месте ей оказали неотложную помощь и передали работникам скорой. Ее госпитализировали.