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Заблудившуюся пенсионерку всю ночь искали в Пинском районе

19.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Заблудившуюся пенсионерку всю ночь искали в Пинском районе
В Пинском районе пенсионерка всю ночь искала выход из леса — понадобилась помощь спасателей, сообщили в МЧС.

Случай произошел 17 июня. В 22.44 в центр оперативного управления Пинского ГОЧС поступило сообщение: вблизи деревни Березовичи заблудилась женщина 1944 года рождения. Пенсионерка шла на автобусную остановку через лес и потеряла ориентир.

Поиски велись всю ночь. В них были задействованы около 30 человек, в том числе спасатели, сотрудники милиции со служебной собакой, сын пенсионерки. Руководитель поисково-спасательной группы по мобильной связи пытался выяснить местоположение женщины. Однако она постоянно путалась в информации. Сектор поиска удалось сузить благодаря сигналам сотовой связи.

«Женщина по телефону сказала, что страдает сахарным диабетом, замерзает и плохо себя чувствует. Сообщила, что находится в лесу возле двух поваленных деревьев. Она слышала сигналы громкоговорящего устройства нашей техники, однако пояснила, что у нее нет сил откликнуться. На фоне ухудшения самочувствия женщина сообщала недостоверную информацию, в том числе и о том, что едет в автобусе, в то время как сама находилась в лесу. Все это сбивало поиски, однако они не прекращались. За время спасательной операции было пройдено на мотовездеходе и пешком около 50 км лесных троп, дорог, самого леса и участков вдоль мелиоративных каналов», — рассказал начальник поисково-спасательной группы Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС Богдан Перемибеда.

Утром следующего дня пенсионерку обнаружили в районе деревни Молотковичи, примерно в 6 км от автобусной остановки. Работники МЧС оказали ей первую медицинскую помощь и передали бригаде «скорой помощи» для госпитализации.

По информации БелТА

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