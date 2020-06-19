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Заблудившуюся пенсионерку всю ночь искали в Пинском районе
19.06.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Случай произошел 17 июня. В 22.44 в центр оперативного управления Пинского ГОЧС поступило сообщение: вблизи деревни Березовичи заблудилась женщина 1944 года рождения. Пенсионерка шла на автобусную остановку через лес и потеряла ориентир.
Поиски велись всю ночь. В них были задействованы около 30 человек, в том числе спасатели, сотрудники милиции со служебной собакой, сын пенсионерки. Руководитель поисково-спасательной группы по мобильной связи пытался выяснить местоположение женщины. Однако она постоянно путалась в информации. Сектор поиска удалось сузить благодаря сигналам сотовой связи.
Утром следующего дня пенсионерку обнаружили в районе деревни Молотковичи, примерно в 6 км от автобусной остановки. Работники МЧС оказали ей первую медицинскую помощь и передали бригаде «скорой помощи» для госпитализации.
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