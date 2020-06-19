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В Могилеве 80-летний мужчина попал под поезд. Он погиб
Источник материала: Tut.by
В Могилеве пенсионер погиб под колесами поезда, когда переходил железную дорогу в запрещенном месте. Об этом
Инцидент произошел 18 июня на станции Могилев-3.
80-летний могилевчанин переходил пути в неположенном месте прямо перед движущимся маневровым поездом. На сигналы пожилой мужчина не реагировал.
Машинист стал экстренно тормозить, но локомотив не успел остановиться до столкновения — пенсионер погиб.
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Пенсионер переходил железнодорожное полотно в запрещенном месте.
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