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В Могилеве 80-летний мужчина попал под поезд. Он погиб

19.06.2020 14:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве пенсионер погиб под колесами поезда, когда переходил железную дорогу в запрещенном месте. Об этом сообщила милиция.


Фото: megaobzor.net

Инцидент произошел 18 июня на станции Могилев-3.

80-летний могилевчанин переходил пути в неположенном месте прямо перед движущимся маневровым поездом. На сигналы пожилой мужчина не реагировал.

Машинист стал экстренно тормозить, но локомотив не успел остановиться до столкновения — пенсионер погиб.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пенсионер переходил железнодорожное полотно в запрещенном месте.
 
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