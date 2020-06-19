В Могилеве 80-летний мужчина попал под поезд. Он погиб

Источник материала: Tut.by

В Могилеве пенсионер погиб под колесами поезда, когда переходил железную дорогу в запрещенном месте. Об этом сообщила милиция.



Фото: megaobzor.net

Инцидент произошел 18 июня на станции Могилев-3.

80-летний могилевчанин переходил пути в неположенном месте прямо перед движущимся маневровым поездом. На сигналы пожилой мужчина не реагировал.

Машинист стал экстренно тормозить, но локомотив не успел остановиться до столкновения — пенсионер погиб.