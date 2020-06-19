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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ДТП с участием мотоциклиста Неудачный обгон. На улице Кузьмы Чорного произошло ДТП с участием автомобиля Kia и мотоцикла Honda. Авто двигалось со стороны улицы Калинина в направлении ...

Неудачный обгон. На улице Кузьмы Чорного произошло ДТП с участием автомобиля Kia и мотоцикла Honda. Авто двигалось со стороны улицы Калинина в направлении Толбухина и поворачивало налево. Одновременно водитель мотоцикла попробовал обогнать машину и не справился с управлением. В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.