|
ДТП с участием мотоциклиста
Источник материала: БTНеудачный обгон. На улице Кузьмы Чорного произошло ДТП с участием автомобиля Kia и мотоцикла Honda. Авто двигалось со стороны улицы Калинина в направлении Толбухина и поворачивало налево. Одновременно водитель мотоцикла попробовал обогнать машину и не справился с управлением. В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неудачный обгон. На улице Кузьмы Чорного произошло ДТП с участием автомобиля Kia и мотоцикла Honda. Авто двигалось со стороны улицы Калинина в направлении ...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)