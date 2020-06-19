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ДТП с участием мотоциклиста

19.06.2020 19:20 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Неудачный обгон. На улице  Кузьмы Чорного  произошло ДТП с участием автомобиля Kia  и мотоцикла Honda. Авто двигалось со стороны улицы  Калинина в направлении  Толбухина и  поворачивало налево. Одновременно  водитель мотоцикла  попробовал  обогнать машину и не справился с управлением. В результате столкновения  мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
 
 
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Неудачный обгон. На улице  Кузьмы Чорного  произошло ДТП с участием автомобиля Kia  и мотоцикла Honda. Авто двигалось со стороны улицы  Калинина в направлении ...
 
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