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В киевской многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир
Источник материала: Tut.by
В Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате взрыва обвалилось несколько балконов, также разрушения есть и внутри квартир.
«21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — говорится в сообщении.
Как сообщают Вести, под завалами есть люди. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
Будет дополнено.
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В результате взрыва обвалилось несколько балконов, также разрушения есть и внутри квартир.
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