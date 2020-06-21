В киевской многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир

Источник материала: Tut.by

В Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате взрыва обвалилось несколько балконов, также разрушения есть и внутри квартир.





«21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — говорится в сообщении.

Как сообщают Вести, под завалами есть люди. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Будет дополнено.