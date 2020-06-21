ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В киевской многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир

21.06.2020 11:34 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате взрыва обвалилось несколько балконов, также разрушения есть и внутри квартир.


«21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — говорится в сообщении.

Как сообщают Вести, под завалами есть люди. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Будет дополнено.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате взрыва обвалилось несколько балконов, также разрушения есть и внутри квартир.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП
  • В киевской многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир 11:21, Tut.by
  • Все новости

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика