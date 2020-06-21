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В Ивацевичском районе пятилетний ребёнок ушёл из дома и пропал. Его нашли милиционеры
21.06.2020 14:24 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства: сегодня, 21 июня, в 11 утра в Ивацевичский РОВД обратилась жительница деревни Плехово. Она сообщила, что около 8:30 из дома ушел ее 5-летний сын Иван, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, подразделения милиции. Проводятся поисковые мероприятия.
Милиция обратилась за помощью к населению, но она не потребовалась.
Найден сотрудниками милиции неподалеку от места жительства. С ним все в порядке, он передан родителям.
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Обстоятельства: сегодня, 21 июня, в 11 утра в Ивацевичский РОВД обратилась жительница деревни Плехово. Она сообщила, что около 8:30 из дома ушел ее 5-летний сын Иван, и...
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