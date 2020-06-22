Число погибших при взрыве в доме в Киеве возросло до трех, судьба еще трех человек неизвестна

Источник материала: Tut.by

Спасатели, работающие на месте взрыва в жилом доме в Дарницком районе Киева, обнаружили под обломками здания тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв взрыва достигло трех. Судьба еще трех человек, которые могут оказаться под завалами дома, остается неизвестной, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Фото: ГСЧС

Взрыв в многоэтажном доме в украинской столице произошел утром в воскресенье, 21 июня. Обрушились перекрытия четырех этажей и часть внешней стены. 23 человека были эвакуированы из поврежденного здания, еще трех спасли из-под завалов.

По предварительным данным, пострадало около 40 квартир, в которых проживали до 100 человек. По факту происшествия открыто уголовное дело, рассматриваются две основные версии случившегося: взрыв газа и срабатывание взрывного устройства.

По словам мэра, развернут полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Кроме того, организовано необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

«Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также Укрзализныця предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых», — рассказал Кличко.

Мэр сообщил, что спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома.

«Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, — специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное — нам нужно установить причину взрыва», — заявил Кличко.