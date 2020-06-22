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За сутки на территории района произошел один пожар
22.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21.06.2020 в 10.32 поступило сообщение
А также в Лидском районе:
21.06.2020 в 20.27 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Бояры-Смолоцкие Лидского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Причина пожара устанавливается.
Пожары в природных экосистемах
За сутки в экосистемах пожаров не произошло. С начала года зарегистрировано 139 загораний сухой растительности на общей площади 93,33 га, 78 лесных пожаров на общей площади 57,77 га и 4 торфяных пожара на общей площади 2,32 га.
Гродненское ОУМЧС
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21.06.2020 в 10.32 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Лазаришки Вороновского района. В результате...
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