За сутки на территории района произошел один пожар

Источник материала: Вороновская газета





21.06.2020 в 10.32 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Лазаришки Вороновского района. В результате уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

А также в Лидском районе:

21.06.2020 в 20.27 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Бояры-Смолоцкие Лидского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Причина пожара устанавливается.

Пожары в природных экосистемах

За сутки в экосистемах пожаров не произошло. С начала года зарегистрировано 139 загораний сухой растительности на общей площади 93,33 га, 78 лесных пожаров на общей площади 57,77 га и 4 торфяных пожара на общей площади 2,32 га.

Гродненское ОУМЧС