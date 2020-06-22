В водохранилище Дрозды утонул 45-летний мужчина

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в водохранилище Дрозды. Спасатели нашли его тело на глубине четырех метров, рассказали в пресс-службе ведомства.



Фото: МЧС

21 июня в 16.20 на номер 101 от очевидца поступило сообщение о том, что утонул мужчина в акватории водохранилища Дрозды.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, на поверхности воды никого не было.

Тело нашли в 16.53 в 30-ти метрах от берега на глубине около четырех метров.

Реанимировать мужчину не удалось, в 17.09 спасатели и медики констатировали его смерть. Утонувшему было 45 лет.