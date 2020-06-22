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Проблемы еще масштабнее: от ливня в Могилевской области пострадали школа, поликлиника, машины

22.06.2020 12:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спасатели подвели итог последствий грозы в Могилевской области 21 июня. Затопило 52 дома, 110 гаражей, 10 машин. Были также затоплены подвалы поликлиники, школы, футбольного манежа, участки дорог и дачи. Люди при этом не пострадали, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Сразу после грозы ее последствиями в Могилеве начали делиться очевидцы — и мы об этом вам рассказывали. Но оказалось, что масштабы грандиознее.

В Могилеве затоплены оказались дома, гаражи, машины. Дождевая вода залила подвалы поликлиники № 11, футбольного манежа клуба «Днепр». Пять участков дорог также оказались под водой — и ее пришлось откачивать. Спасателям пришлось также освобождать из-под упавших деревьев три машины. Территорию двора частного дома завалило двумя кубометрами земли — грунт смыло потоком воды.






Также затоплены оказались два двора и подвал Вейнянской средней школы в Могилевском районе. А возле деревни Темнолесье Чаусского района затопило 24 садовых участка.

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Теги: Брест, Могилев
 
 
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Только в Чаусском районе затопило 24 дачи. В Могилеве - больше сотни гаражей.
 
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