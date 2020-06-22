В Минском районе 81-летний мужчина погиб под колесами поезда

Источник материала: Tut.by

В Минском районе пожилой мужчина погиб под колесами поезда. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Происшествие случилось утром в воскресенье, 21 июня, на станции Михановичи: 81-летний мужчина попал под грузовой состав Минск — Осиповичи. Пенсионер погиб на месте. Как сообщается, в момент удара он находился на краю платформы.

Напомним, 18 июня в Могилеве также под колесами поезда погиб 80-летний мужчина — он переходил пути в запрещенном месте и не реагировал на сигналы машиниста.