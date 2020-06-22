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В Минском районе 81-летний мужчина погиб под колесами поезда
Источник материала: Tut.by
В Минском районе пожилой мужчина погиб под колесами поезда. Об этом
Происшествие случилось утром в воскресенье, 21 июня, на станции Михановичи: 81-летний мужчина попал под грузовой состав Минск — Осиповичи. Пенсионер погиб на месте. Как сообщается, в момент удара он находился на краю платформы.
Напомним, 18 июня в Могилеве также
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Происшествие произошло в воскресенье, 21 июня, на станции Михановичи.
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