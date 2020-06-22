|
Под Витебском супруги собирали полевые цветы, а нашли боеприпасы
Источник материала: Tut.by
В Витебском районе супружеская пара собирала на поле цветы и обнаружила боеприпасы времен войны,
Днем 19 июня муж и жена собирали цветы на поле возле озера Замошье рядом с деревней Макарово Витебского района. Вдруг они заметили, что из земли торчит поржавевший металл. Заподозрили, что это могут быть старые боеприпасы — и позвонили на 102.
На место находки прибыли милиционеры и саперы. Они обследовали местность и обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей времен Великой Отечественной войны.
Саперы уничтожили боеприпасы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саперы обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей времен Великой Отечественной войны.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)