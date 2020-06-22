Под Витебском супруги собирали полевые цветы, а нашли боеприпасы

Источник материала: Tut.by

В Витебском районе супружеская пара собирала на поле цветы и обнаружила боеприпасы времен войны, сообщает милиция региона.

Днем 19 июня муж и жена собирали цветы на поле возле озера Замошье рядом с деревней Макарово Витебского района. Вдруг они заметили, что из земли торчит поржавевший металл. Заподозрили, что это могут быть старые боеприпасы — и позвонили на 102.

На место находки прибыли милиционеры и саперы. Они обследовали местность и обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей времен Великой Отечественной войны.

Саперы уничтожили боеприпасы.