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Под Витебском супруги собирали полевые цветы, а нашли боеприпасы

22.06.2020 14:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебском районе супружеская пара собирала на поле цветы и обнаружила боеприпасы времен войны, сообщает милиция региона.

Днем 19 июня муж и жена собирали цветы на поле возле озера Замошье рядом с деревней Макарово Витебского района. Вдруг они заметили, что из земли торчит поржавевший металл. Заподозрили, что это могут быть старые боеприпасы — и позвонили на 102.

На место находки прибыли милиционеры и саперы. Они обследовали местность и обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей времен Великой Отечественной войны.

Саперы уничтожили боеприпасы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Саперы обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 мм и 6 артиллерийских взрывателей времен Великой Отечественной войны.
 
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