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Мужчина проникал в частные дома элитных застроек Пинска и Бреста и похищал имущество

22.06.2020 16:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура г.Бреста в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя г.Пинска Б., которому вменялось совершение тайного хищения имущества (кража), совершенного повторно с проникновением в жилище и также совершение тайного хищения имущества (кража), совершенного повторно с проникновением в жилище в крупном размере.

Мужчина проникал в частные дома элитных застроек Пинска и Бреста и похищал имущество

Как установлено, в период времени с 24.11.2019 по 01.12.2019 обвиняемый Б. совершил 4 факта хищения имущества граждан из жилых домов как на территории г. Пинска, так и в г. Бресте.

Обвиняемый для совершения преступлений выбирал частные жилые дома в элитных застройках указанных городов. В дома он проникал путем отжима окон в то время, когда по месту жительства отсутствовали хозяева. Находясь на месте преступления, Б. забирал деньги, золотые изделия, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также дорогой алкоголь. Всего Б. похитил имущества потерпевших на общую сумму 15 822, 12 рублей.

Органы внутренних дел по сообщениям о преступлениях осуществляли проверку ранее судимых за аналогичные преступления лиц, в ходе которой и было установлено, что преступления совершил именно Б. Обвиняемый с целью скрыться от следствия уехал в г.Гомель, где и был задержан. В ходе личного обыска у него была обнаружена и изъята часть похищенных вещей, а также множество приспособлений, при помощи которых он проникал в дома.

В судебном заседании Б. признал свою вину в полном объеме, однако от дачи показаний отказался.

На основании представленных государственным обвинителем Тарасюк М.Е. доказательств, суд Ленинского района г.Бреста признал Б. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.205 УК и с учетом личности обвиняемого, который ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил по совокупности преступлений наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 1375 рублей (50 базовых величин). Также применена специальная конфискация к изъятым у Б. орудиям преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

Справочно

За 5 месяцев 2020 года число совершенных краж на территории г.Бреста, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократилось с 231 факта до 217. Однако удельный вес краж в общей структуре преступности остается на высоком уровне – 27,8 %, то есть практически каждое третье преступление, совершенное в г.Бресте, является кражей.

Одной из главных причин совершения на территории города краж личного имущества граждан остается непринятие должных мер со стороны их владельцев по сохранности собственного имущества. Более половины краж в Бресте (64%) совершены посредством свободного доступа к имуществу, также увеличилось количество краж, совершенных из гаражей и автомобилей, находящихся на неохраняемых автомобильных стоянках. При этом прокуратурой г.Бреста при проведении проверок установлено, что не везде реализуются такие элементарные и одновременно эффективные меры по профилактике краж, как оборудование автомобильных стоянок, развлекательных заведений системами видеонаблюдения, оборудование специальных мест для хранения велосипедов, колясок и т.д. Кроме того, в недостаточном объеме со стороны субъектов профилактики проходит разъяснительная работа с жильцами многоквартирных жилых домов по вопросам необходимости установки видеонаблюдения.

В свою очередь собственникам имущества также с целью профилактики хищений имущества необходимо соблюдать элементарные правила по сохранности своего имущества:

- покидая квартиру, не забывайте запирать окна, форточки и балконы;

- при потере ключей заменяйте замки входной двери;

- по возможности исключите стоянку автотранспорта на неохраняемых автомобильных стоянках, на неосвещенных участках улиц;

- выходя из автомобиля даже на короткое время, закрывайте его;

- не оставляйте велосипеды в подъездах и возле них, пользуйтесь запирающими устройствами.

Чем меньше возможностей у преступника совершить хищение, тем больше шансов у собственников сохранить свое имущество.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Прокуратура г.Бреста в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя г.Пинска Б., которому вменялось совершение...
 
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