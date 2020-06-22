В Шкловском районе женщина ушла из дома в ночной рубашке и пропала

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 22 июня ночью, в Шкловском районе пропала женщина, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». 50-летняя Наталья Решетовская ушла в одной ночной рубашке из своего дома в деревне Старые Стайки и до сих пор не известно, где она.



Фото: ПСО «Симуран»

Наталья Решетовская пропала в промежутке между 23.00 и 03.30.

Приметы: на вид около 50 лет, рост 168 см, волосы русые, глаза зеленые, полного телосложения.

Была одета: ночная рубашка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи Решетовской, просят сообщить ПСО «Симуран» по телефону +375 29 222−10−19 или в милицию — 102.