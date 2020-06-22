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В Шкловском районе женщина ушла из дома в ночной рубашке и пропала
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, 22 июня ночью, в Шкловском районе пропала женщина,
Наталья Решетовская пропала в промежутке между 23.00 и 03.30.
Приметы: на вид около 50 лет, рост 168 см, волосы русые, глаза зеленые, полного телосложения.
Была одета: ночная рубашка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи Решетовской, просят сообщить ПСО «Симуран» по телефону +375 29 222−10−19 или в милицию — 102.
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Женщина пропала сегодня, 22 июня, ночью.
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