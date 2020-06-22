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В Кобрине из окна квартиры на 5 этаже выпал 6-летний мальчик

22.06.2020 17:46 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кобрине 6-летний мальчик попал в больницу после падения с пятого этажа, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Инцидент произошел 20 июня. Ребенок был дома с 12-летней сестрой. Мальчик нашел ручку от окна, которую родители сняли со стеклопакета и спрятали, залез на стол, оттуда забрался на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Рамка не выдержала — и ребенок выпал из окна.

В конце прошлой неделе пострадали еще трое детей — в Бресте, Витебске и агрогородке Мазолово.

21 июня трехлетний брестчанин, играя с братом, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и выпал с высоты 4 этажа.

19 июня в Витебске и агрогородке Мазолово, Витебского района двухлетние мальчики выпали из окон первого этажа. В первом случае ребенок надавил на москитную сетку окна и выпал на улицу. Во втором мальчик выпал из окна веранды, которое открыли для того, чтобы вымыть стекла.

Все пострадавшие дети сейчас в больницах. Их жизни ничего не угрожает. По всем фактам проводятся проверки следователями.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Также пострадали дети в Бресте, Витебске и агрогородке Мазолово.
 
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