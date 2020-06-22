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За выходные четверо оставленных без присмотра малолетних детей выпали из окон

22.06.2020 17:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За минувшие выходные четверо детей получили травмы в результате падения с высоты. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Вечером 20 июня в Кобрине из окна квартиры на 5 этаже выпал 6-летний мальчик. Установлено, что ребенок находился дома с 12-летней сестрой. Мальчик нашел ручку от окна, спрятанную родителями, залез на стол, затем на подоконник и открыв окно оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Днем 21 июня в Бресте трехлетний мальчик, играя со старшим братом, залез на подоконник и также облокотился на москитную сетку открытого окна и выпал с высоты 4 этажа.

Соответствующими территориальными подразделениями Следственного комитета по данным фактам проводятся проверки.

Аналогичные происшествия случились на выходных и в Витебской области. Утром 19 июня в Витебске и агрогородке Мазолово Витебского района 2-летние мальчики выпали из окон, расположенных на первом этаже. Первый случай не отличается от предыдущих — ребенок надавил на москитную сетку окна и выпал на улицу. Во втором случае малыш выпал из окна веранды, которое открыли для того, чтобы вымыть стекла. Витебский городской и Витебский районный отделы Следственного комитета проводят проверки по данным фактам. Опрошены родственники детей, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время дети находятся на излечении. Их жизни ничего не угрожает. Следователи напоминают родителям о необходимости быть бдительными, когда дети находятся вблизи окон или на балконах. Целесообразно оборудовать окна запорными устройствами, чтобы ребенок не смог открывать их самостоятельно.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Следователи напоминают родителям о необходимости быть бдительными, когда дети находятся вблизи окон или на балконах.
 
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В Кобрине из окна квартиры на 5 этаже выпал 6-летний мальчик
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