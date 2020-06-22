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В Кобрине из окна выпал 6-летний мальчик, а в Бресте - трехлетний малыш

22.06.2020 18:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Установлено, что ребёнок находился дома с 12-летней сестрой. Мальчик нашёл ручку от окна, спрятанную родителями в квартире, залез на стол, затем на подоконник и, открыв окно, оперся на москитную сетку. В результате воздействия на неё мальчик выпал.

В Кобрине из окна выпал 6-летний мальчик, а в Бресте - трехлетний малыш

Днём 21 июня трехлетний брестчанин в ходе игры со старшим братом залез на подоконник и также облокотился на москитную сетку открытого окна, в результате чего по аналогичным причинам выпал с высоты 4 этажа.

 
 
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  Установлено, что ребёнок находился дома с 12-летней сестрой. Мальчик нашёл ручку от окна, спрятанную родителями в квартире, залез на стол, затем на подоконник и,...
 
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