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На Витебщине пьяный мужчина в свой день рождения избил мать и убил соседа
Источник материала: Tut.by
На Витебщине скоро перед судом предстанет 34-летний житель Полоцка. В январе нынешнего года он жестоко убил 62-летнего мужчину и избил свою 55-летнюю мать. Подробности этого дела рассказали в СК.
Днем 31 января 34-летний житель Полоцка приехал к своей бабушке в деревню Осново Ушачского района. На следующий день мужчина вместе с бабушкой и мамой отмечал свой день рождения. В какой-то момент между родственниками произошел конфликт — и мужчина ударил свою мать и ушел из дома к соседу, где продолжил пить.
Вечером он вернулся в дом бабушки и сообщил, что убил соседа. Когда бабушка вышла из дома, чтобы проверить слова внука, он начал избивать мать.
Бабушка с соседями, обнаружив тело 62-летнего мужчины, позвонила в скорую и милицию.
Сотрудники милиции задержали именинника в тот же день. Он закрылся в доме своей бабушки и был очень сильно пьян.
По результатам расследования 34-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) и ч.3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицом, ранее совершившим убийство). Он под стражей.
Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи, грабеж, разбой и мошенничество.
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Сотрудники милиции задержали именинника в тот же день. Он закрылся в доме своей бабушки и был очень сильно пьян.
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