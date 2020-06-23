На Витебщине пьяный мужчина в свой день рождения избил мать и убил соседа

Источник материала: Tut.by

На Витебщине скоро перед судом предстанет 34-летний житель Полоцка. В январе нынешнего года он жестоко убил 62-летнего мужчину и избил свою 55-летнюю мать. Подробности этого дела рассказали в СК.



Фото: СК

Днем 31 января 34-летний житель Полоцка приехал к своей бабушке в деревню Осново Ушачского района. На следующий день мужчина вместе с бабушкой и мамой отмечал свой день рождения. В какой-то момент между родственниками произошел конфликт — и мужчина ударил свою мать и ушел из дома к соседу, где продолжил пить.

Вечером он вернулся в дом бабушки и сообщил, что убил соседа. Когда бабушка вышла из дома, чтобы проверить слова внука, он начал избивать мать.

Бабушка с соседями, обнаружив тело 62-летнего мужчины, позвонила в скорую и милицию.

Сотрудники милиции задержали именинника в тот же день. Он закрылся в доме своей бабушки и был очень сильно пьян.

По результатам расследования 34-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) и ч.3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицом, ранее совершившим убийство). Он под стражей.

Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи, грабеж, разбой и мошенничество.