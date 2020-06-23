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Происшествие на пляже в Пинске: из воды спасли 16-летнего подростка

23.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Происшествие на пляже в Пинске: из воды спасли 16-летнего подростка
В воскресенье, 21 июня, в районе городского пляжа №2, на «собачке», тонул человек. Потерпевшим стал подросток, которому накануне исполнилось 16 лет, учащийся средней школы.

По словам начальника Пинской спасательной станции Александра Каменева, в 250 метрах от спасательного поста, отдыхала компания молодых людей. Один из них пошел в воду и заплыл за буйки, чем и обратил на себя внимание матроса-спасателя.

 

«Увидел, что голова раз нырнула, второй раз — и больше не появилась. Незамедлительно матрос-спасатель побежал к месту происшествия и начал нырять, пытаясь найти подростка. Второй матрос в это время позвонил на спасательную станцию.

В 16.52 на спасательную станцию поступил звонок от старшего матроса-спасателя, который дежурил в тот день на пляже №2. Через две минуты катер с командой был на месте происшествия. Хотелось бы сказать большое спасибо отдыхающим за то, что пока 2 минуты шел наш катер, они помогали нашим матросам искать тонувшего человека.

Незамедлительно начались спуски водолаза. В 16.57 тонувшего молодого человека подняли. Начали оказывать реанимационные мероприятия, тут же подъехала и машина скорой помощи», — рассказал Александр Каменев.

Молодой человек был доставлен в реанимацию городской больницы.

Виктор Кузнецов, varjag.net

 

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