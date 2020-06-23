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В Минском районе молодую женщину сбила электричка, она умерла в больнице

23.06.2020 12:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе 32-летняя женщина попала под электричку: пыталась перейти пути прямо перед составом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Трагедия произошла в понедельник, 22 июня, на перегоне между станциями «Ратомка» и «Крыжовка». Как сообщается, машинист электрички городских линий заметил 32-летнюю местную жительницу, которая появилась из-за опоры контактной сети и попыталась перейти пути прямо перед приближающимся составом. Несмотря на экстренное торможение поезда, столкновения избежать не удалось. Женщина получила множественные травмы и умерла в больнице.

Это уже третий за последние несколько дней случай гибели людей под колесами поездов в нашей стране. В двух предыдущих инцидентах жертвами стали пожилые люди. Последний такой случай произошел также в Минском районе.

Всего же с начала года на железной дороге в результате различных происшествий погибли 32 человека.

 
 
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Происшествие произошло в понедельник на перегоне между станциями «Ратомка» и «Крыжовка». Это уже третий подобный случай в стране за последние несколько дней.
 
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