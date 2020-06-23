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Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины
23.06.2020 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины, который 4 июня 2020 года около 22:50 часов находился по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 19.
Обстоятельства: подозревается в повреждении имущества и хищении денег.
При наличии информации о данном мужчине, просьба сообщить по телефонам: 88 (033) 383-63-86, 8 (029) 823-65-90, 8 (0162) 27-59-21либо по телефону 102.
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Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины, который 4 июня 2020 года около 22:50 часов находился по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 19. Обстоятельства:...
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