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Гродненские таможенники нашли почти 900 тыс. пачек сигарет в корпусах радиаторов
24.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродненские таможенники в пункте пропуска «Брузги» выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евросоюза табачных изделий в транспортном средстве, которое ехало из России, сообщили
Согласно представленным документам, части систем охлаждения радиаторов сельскохозяйственной техники экспортировались из России в ЕС. Спрятанный в
Из грузового помещения извлекли порядка 1 тыс. металлических корпусов систем охлаждения радиаторов. По предварительным подсчетам, в каждой находилось более чем по 800 пачек сигарет. Всего пачек было почти 900 тыс. Чтобы достать их, потребовалось с помощью зубила демонтировать заводские заклепки и разбирать стенки корпусов. «Конструкция металлических корпусов радиаторов позволяет предположить, что сигареты упакованы в заводских условиях», — отметили в ГТК.
Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП (незаконное перемещение товара через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля).
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Гродненские таможенники в пункте пропуска «Брузги» выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евросоюза табачных изделий в транспортном средстве, которое...
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