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Гродненские таможенники нашли почти 900 тыс. пачек сигарет в корпусах радиаторов

24.06.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненские таможенники нашли почти 900 тыс. пачек сигарет в корпусах радиаторов

Гродненские таможенники в пункте пропуска «Брузги» выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евросоюза табачных изделий в транспортном средстве, которое ехало из России, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Согласно представленным документам, части систем охлаждения радиаторов сельскохозяйственной техники экспортировались из России в ЕС. Спрятанный в тайниках товар обнаружили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

Гродненские таможенники нашли почти 900 тыс. пачек сигарет в корпусах радиаторов

Из грузового помещения извлекли порядка 1 тыс. металлических корпусов систем охлаждения радиаторов. По предварительным подсчетам, в каждой находилось более чем по 800 пачек сигарет. Всего пачек было почти 900 тыс. Чтобы достать их, потребовалось с помощью зубила демонтировать заводские заклепки и разбирать стенки корпусов. «Конструкция металлических корпусов радиаторов позволяет предположить, что сигареты упакованы в заводских условиях», — отметили в ГТК.

Гродненские таможенники нашли почти 900 тыс. пачек сигарет в корпусах радиаторов

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП (незаконное перемещение товара через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля).
 

 
 
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Гродненские таможенники в пункте пропуска «Брузги» выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евросоюза табачных изделий в транспортном средстве, которое...
 
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