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Мужчина резко нырнул в озеро под Могилевом - и утонул
Источник материала: Tut.by
На озере в деревне Никитиничи Могилевского района 19 июня утонул пастух сельхозпредприятия,
33-летний мужчина захотел окунуться и резко нырнул.
Спасатели напоминают, что в воду всегда следует входить осторожно и никогда не делать это резко. Большая разница между температурой воздуха и воды при погружении может сказаться на состоянии здоровья и спровоцировать сердечный приступ.
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Утонувший работал пастухом.
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