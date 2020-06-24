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Мужчина резко нырнул в озеро под Могилевом - и утонул

24.06.2020 12:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На озере в деревне Никитиничи Могилевского района 19 июня утонул пастух сельхозпредприятия, пишет Mogilevnews.by.

33-летний мужчина захотел окунуться и резко нырнул.

Спасатели напоминают, что в воду всегда следует входить осторожно и никогда не делать это резко. Большая разница между температурой воздуха и воды при погружении может сказаться на состоянии здоровья и спровоцировать сердечный приступ.

 
 
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