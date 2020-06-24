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Устанавливается личность мужчины, подозревается в хищении денежных средств с карточки
24.06.2020 12:47 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность мужчины, который 28 мая 2020 года находился в магазине по адресу: ул. л-та Рябцева, д.108 «Б».
Подозревается в хищении денежных средств с банковской карточки.
Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: +375(33) 601-63-99, +375(29) 820-11-32 или в ОДС ОВД администрации Ленинского района г.Бреста +375(29) 8236590, (80162) 21-59-01.
По информации ОВД администрации Ленинского района Бреста
Если вы узнали мужчину на фото ниже или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:
8 (033) 628-88-33
Место: г.Брест, ул. Советская, 63
Дата и время: 21 июня, 09:38
Обстоятельства: подозревается в хищении сумки.
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ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность мужчины, который 28 мая 2020 года находился в магазине по адресу: ул. л-та Рябцева, д.108 «Б». ...
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