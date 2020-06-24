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Земля начала уходить у людей из-под ног: обрушение дороги в украинских Карпатах попало на видео
Источник материала: Tut.by
Сильные паводки затронули Черновицкую, Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую области Украины. Из-за дождей поднялся уровень горных рек, были размыты дороги и подтоплены населенные пункты. Очевидцы сняли последствия стихии на видео.
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На западе Украины - сильные паводки.
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